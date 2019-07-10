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Климкин рассказал о трех условиях «противодействия» России

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Климкин рассказал о трех условиях «противодействия» России

Киев, 10 июля. Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев может «противодействовать» Москве.

Размышлениями на тему министр иностранных дел Украины поделился со своими читателями на персональной странице в социальной сети Facebook, уточнив, что речь идет о «четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров».

Климкина «вдохновило» на написание поста видеообращение украинского президента Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости провести встречу в Минске.

«Я не знаю, в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а какой — на внутреннего пользователя. Дело здесь, скорее, в другом. С Путиным вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании», — отметил Климкин.

«Путина не эмоцию не возьмешь, он на нее не ведется. Поэтому, чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи — четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров», — добавил глава МИД Украины.

При этом Павел Климкин написал, что подобный формат общения – в виде видеобращений имеет право на жизнь, и в будущем может быть использован и далее.

«На самом деле, почему бы и нет? Политика меняется. У каждого свои фишки. Дональд Трамп, например, общается твитами. Кому-то нравится, кому-то — не очень. Но все к этому почти привыкли», — пояснил Климкин.

Климкин рассказал о трех условиях «противодействия» России

Как напоминает «Газета.ru», в начале недели Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путина со словами «Надо поговорить? Надо. Давайте». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива главы украинского государства будет рассмотрена.

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