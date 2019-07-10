Немецкий журналист призвал снести памятник советским танкистам под Прохоровкой

Москва, 10 июля. Немецкий журналист Свен Келлерхоф заявил, что под Прохоровкой не было крупного танкового сражения, а Германия одержала в том бою победу.

В своей статье в газете Die Welt Келлерхоф пишет, что никакой победы советской армии в сражении под Прохоровкой в июле 1943 года не было, поэтому установленный в этом месте памятник нужно снести.

«Этот памятник должен быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не были ни советской победы, ни грандиозного танкового сражения», — утверждает журналист.

В подтверждение своих слов Келлерхоф приводит результаты исследований полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британца Бена Уитли, который обнаружил в США аэрофотосъемку Люфтваффе, сделанную в небе над Прохоровкой.

«На самом деле 186 немецких танков сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта», — говорится в статье.

Действия советских танкистов в этом бою Келлерхоф называет «атакой камикадзе». Он заявляет, что боевые машины Красной армии пытались прорваться через узкий мост над противотанковым рвом, где попали под огонь 2-го танкового корпуса СС.

Напомним, сражение под Прохоровкой произошло в ходе Курской битвы, когда 12 июля состоялся встречный бой советских и немецких войск, в результате которого ни одной из сторон не удалось достичь поставленной цели. Части СС не смогли захватить Прохоровку и прорвать оборону Красной армии, а советские подразделения не завершили окружение немецкого «клина» на южном фасе Курской дуги.

После Второй мировой войны боевые немецкие генералы признавали, что операция «Цитадель» на Курской дуге критическим образом подорвала силы бронетанковых войск Третьего рейха.

«В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя... Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику», — писал в своей книге «Воспоминания солдата» немецкий генерал-полковник Ганс Гудериан.

Оценки боевых потерь в сражении под Прохоровкой сильно различаются, но историки склоняются, что советская сторона все же потеряла намного больше самоходных установок и танков, около 470 из 670. Тем не менее, контрудар Красной армии сбил наступательный порыв вермахта и частей СС, после чего немецкие части начали отходить назад.

В память о погибших под Прохоровкой в 1995 году были открыты памятник Победы в виде звонницы, а также храм Святых Апостолов Петра и Павла.