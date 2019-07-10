Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах бывшего министра Абызова

422
0 Оставить комментарий

Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах бывшего министра Абызова

Москва, 10 июля. Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

О решении суда сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Юнону Цареву.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства Абызова в сумме 121,7 млн евро, находящиеся на счетах в банке», — рассказала Царева.

Пресс-секретарь отметила, что постановление суда может быть обжаловано, но пока этого не произошло, хотя вынесено оно было 4 июля.

Сумма средств, арестованных на счетах экс-министра, составляет по текущему курсу около 8,7 млрд рублей. Как сообщает телеканал «360», ранее суд арестовал ценные бумаги Абызова.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он вывел за границу около четырех миллиардов рублей, принадлежавших двум российским энергетическим компаниям. Подозреваемый свою вину не признает.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров