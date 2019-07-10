Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах бывшего министра Абызова

Москва, 10 июля. Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

О решении суда сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Юнону Цареву.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства Абызова в сумме 121,7 млн евро, находящиеся на счетах в банке», — рассказала Царева.

Пресс-секретарь отметила, что постановление суда может быть обжаловано, но пока этого не произошло, хотя вынесено оно было 4 июля.

Сумма средств, арестованных на счетах экс-министра, составляет по текущему курсу около 8,7 млрд рублей. Как сообщает телеканал «360», ранее суд арестовал ценные бумаги Абызова.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он вывел за границу около четырех миллиардов рублей, принадлежавших двум российским энергетическим компаниям. Подозреваемый свою вину не признает.