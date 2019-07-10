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Греция потребовала от Турции остановить геологоразведку в районе Кипра

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Греция потребовала от Турции остановить геологоразведку в районе Кипра

Афины, 10 июля. МИД Греции осудил незаконную геологическую разведку, которую ведет Турция, производя бурение в территориальных водах Кипра.

По данным греческого внешнеполитического ведомства, в кипрской исключительной экономической зоне действую две буровые установки Турции, одна из которых, судно «Явуз», прибыла туда накануне. Греция и Кипр расценивают действия турецких властей как провокационные. Ранее появились сообщения о том, что в территориальных водах Кипра могут находиться месторождения природного газа.

«Этот незаконный акт противоречит международному праву, морскому праву, и его осудило международное сообщество. Он выступает дальнейшей эскалацией, подрывающей стабильность и безопасность в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Греции.

Греция потребовала от Турции остановить геологоразведку в районе Кипра

Как подчеркнуло ведомство, Турция допускает провокационные действия в отношении суверенных прав государства-члена Евросоюза. Поведение Анкары, отмечает МИД, подтверждает обоснованность решений Евросовета от 20 июня о принятии мер в отношении Турции.

«Мы выражаем солидарность с Республикой Кипр и призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность и уважать суверенитет и суверенные права Кипра», — заявил греческий МИД.

Напомним, Кипр уже четыре с половиной столетия разделен на греческую и турецкую стороны, которые де факто представляют собой две страны, причем Северный Кипр признает лишь Турция. Остров разделяет «зеленая линия», которая находится под контролем миротворцев ООН.

После того, как на шельфе Кипра был найден газ, турецкие власти пытаются доказать свое право на его добычу.

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