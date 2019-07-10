Пожар на металлургическом предприятии тушат в Липецке

Липецк, 10 июля. В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) ночью в среду вспыхнул пожар, сообщает МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании на предприятии поступило на пульт экстренной службы около двух часов ночи в среду, 10 июля. Огонь вспыхнул в цеху завода на площади Металлургов в Липецке. По предварительной версии, к возгоранию могла привести неисправность в электропроводке.

«По прибытии первого подразделения было установлено, что произошло загорание кабель-канала электропроводки цеха динамной стали прокатного отделения ПАО НЛМК», — сообщают в региональном главке МЧС.

В тушении пожара задействованы около 60 человек и 15 единиц техники. Сведений о пострадавших и площади возгорания пока нет.