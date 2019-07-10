Легендарный Volkswagen «Жук» уходит в историю

Мехико, 10 июля. Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle («Жук»), будет остановлен в среду на мексиканском заводе, где его собирали с 1967 года.

Как сообщает Excelsior, «Жук» вышел в свет более 80 лет назад. С 1996 года его собирали исключительно в Мексике. В общей сложности по всему миру было выпущено более 21,5 миллиона разных моделей «Жука».

В среду, 10 июля, будет закончена сборка специальной партии Beetle New, и последняя из этих машин отправится в музей.

Изначально «Жук» появился в нацистской Германии в 1938 году. Потребность в народном автомобиле, его концепция и функциональные цели были сформулированы Адольфом Гитлером, который хотел, чтобы дешевый и простой автомобиль производился серийно для новой дорожной сети его страны.

Однако после начала Второй мировой войны его массовое производство было почти прекращено из-за необходимости выпускать военную технику. После войны немецкий концерн возобновил выпуск гражданских автомобилей. Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и всей Латинской Америки.

В России модель перестали продавать с 2016 года.

Как пишут западные СМИ, в ближайшие два года Volkswagen намерен отказаться от выпуска еще нескольких своих моделей. По мнению экспертов, компания намерена значительно обновить модельный ряд и хочет избавиться от «старых» моделей.