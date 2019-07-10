Российская навигационная система для гражданских судов появится в продаже с 2020 года

Москва, 10 июля. Гражданские суда России могут уже в 2020 году получить полностью отечественную интегрированную навигационную систему, предназначенную для обеспечения мореплавания судов различных типов. Об этом сообщает компания-разработчик системы Группа «Кронштадт».

«Основной отсечкой прохождения испытаний и возможности ее [системы] использования на судах является сертификация Российским морским регистром судоходства. На сегодняшний день основные компоненты, в частности электронная картографическая информационно-навигационная система и радиолокационный дисплей, переданы в аккредитованную российским морским регистром судоходства организацию на проверку соответствия действующим стандартам», — сообщает фирма-производитель.

Предварительные заявки на закупку данной системы уже есть, а ее продажа начнется, вероятнее всего, с 2020 года – после прохождения сертификации. Подчеркивается, что данная навигационная система является кроссплатформенной – то есть, может работать под управлением различных операционных систем, включая Linux, пишет «Газета.ру». Как сообщается, благодаря новой системе можно будет контролировать движение судна при помощи планшета.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский производитель разработал уникальный процессор для нейросетей. Как рассказал заместитель генерального директора по развитию компании Алексей Мохнаткин, НТЦ «Модуль» демонстрирует на форуме нейрочипы российского производства, которые были разработаны на отечественной архитектуре NeuroMatrix, в том числе с использованием ядра ARM для ряда функций.