Жители Грузии оценили позицию Путина по антигрузинским санкциям

Тбилиси, 10 июля. В Сети бурно отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, не поддержавшего введение антигрузинских санкций.

Многие из жителей Грузии высказались в том ключе, что позиция российского президента является наиболее взвешенной и разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурных оскорблений в адрес Москвы со стороны журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

«Народ, Путин не собирается начинать войну, успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», — написала Shorena Utiashvili-qumsiashvili. «Не будьте неблагодарными. Может, мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу», — призывает Eka Gvelesiani. «Не ожидал! Послал всех в нокаут!», — признает ან. არადელი. «Человек понял, что Габуния — не Грузия», — пояснила Nina Nina.

Напомним, ведущий программы «P.S.» на канале «Рустави 2» Габуния начал очередной эфир с нецензурных высказываний в адрес российского президента. Этот поступок вызвал возмущение у сотен жителей Тбилиси, которые пришли в ночь с воскресенья на понедельник к офису телеканала, требуя уволить журналиста и генерального директора «Рустави 2» Нику Гварамию. Руководство канала осудило действия Габунии, но отказалось увольнять оскандалившегося сотрудника.

На фоне сложившейся ситуации Госдума РФ рекомендовала правительству России рассмотреть вопрос о введении против Грузии экономических санкций. Владимир Путин не поддержал инициативу парламентариев «из уважения к грузинскому народу». В кабинете министров страны сообщили, что ознакомились с документом, представленным депутатами, и учтут мнение президента.

Как сообщает телеканал «360», мать Габунии не ожидала, что поступок ее сына вызовет настолько бурную реакцию в обществе.