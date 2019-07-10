Хлебникова рассказала, как пытается выбраться из депрессии после смерти мужа

Москва, 10 июля. Певица Марина Хлебникова в интервью журналу «Караван историй. Коллекция» рассказала, как смогла справиться с депрессией после смерти мужа.

Хлебникова пережила трагедию: в московской квартире она обнаружила тело своего мертвого бывшего мужа. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом.

По словам певицы, правиться с горем ей помогли близкие. Она даже завела папку на компьютере под названием «Возрождение», куда сохраняла все свои новые работы из звукозаписывающей студии.

По словам певицы, сейчас «жизнь кипит». Хлебникова готовится выпустить книгу стихов и дописать триллер.

«А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — призналась она.

Как сообщал портал «Дни.ру», ранее большой резонанс вызвала новость об алкоголизме Хлебниковой. Певец Шура в одном из интервью призвал спасать артистку, которая, по его словам, скоро сведет себя в могилу.

Как сообщала «Газета.ру», слухи прокомментировал концертный директор Сергей Лавров. По его словам, певица уже не может собирать огромных денег за выступления. Лавров со слов знакомых говорит, что Хлебникова очень сильно изменилась внешне, осунулась и очевидно нуждается в помощи.

Сама Хлебникова опровергла слова коллег, объяснив свое истощение стрессом после смерти бывшего супруга.