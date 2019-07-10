Бойко предрек крах предпринимательству на Украине

Киев, 10 июля. Депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что действия украинских властей могут привести к краху предпринимательства в стране.

По мнению Бойко, возглавляющего политическую партию «Оппозиционная платформа — за жизнь», действия властей Украины могут привести к печальному итогу, когда в стране не останется предпринимателей.

«Власть довела людей до того, что на Украине скоро не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать… Предпринимателей задавили налогами, программы по поддержке малого и среднего бизнеса не работают, ПТУ (профессиональные технические училища — прим. ФАН) закрыли, все сложнее найти специалистов рабочих профессий, инвестиции не идут, режим обоюдных санкций привел к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта», — считает политик.

Бойко подчеркнул, что возглавляемая им партия идет на выборы в парламент, чтобы преломить ситуацию, добившись мира в Донбассе и возрождая экономику.

«Тогда мы сможем направить деньги на повышение зарплат и пенсий, на поддержку отечественной экономики. Тогда мы прекратим жить в долг», — добавил депутат.

Отметим, с января нынешнего года размер минимальной заработной платы на Украине составляет 114 долларов, по сравнению с прошлым годом он вырос на 12%. Однако, как отметил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко, украинцы не почувствовали этого повышения на фоне роста тарифов на коммунальные услуги, налогов и цен на продукты питания.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости, планируя направить высвободившиеся средства на премии военнослужащим.