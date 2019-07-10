Грузинские депутаты из «Альянса патриотов» намерены посетить Москву

Тбилиси, 10 июля. Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» отправятся в Москву, чтобы «принести добро» Грузии.

О намерении оппозиционных депутатов отправиться в столицу России рассказала лидер альянса Ирма Инашвили. По ее словам, ранее члены альянса отказались ехать в Москву на форум «Развитие парламентаризма», но затем изменили свое решение.

«Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход», — сообщила Инашвили.

Парламентарий выразила уверенность, что визит грузинских депутатов в Россию пойдет на пользу Грузии. Она прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина не вводить антигрузинские санкции, назвав его «достойным и своевременным шагом».

Отметим, «Альянс патриотов» — единственная политическая партия в Грузии, выступающая за прямой диалог с Москвой. На парламентских выборах 2016 года представители альянса заняли третье место, получив шесть мандатов.

Отношения России и Грузии обострились после того, как 20 июня в Тбилиси сторонники опального грузинского политика Михаила Саакашвили попытались наброситься на российских делегатов, прибывших на Межпарламентскую ассамблею православия. Протесты выплеснулись на городские улицы. Вооружившись антироссийскими и антиправительственными лозунгами, митингующие требовали отставки ряда грузинских чиновников. В ходе стычек с полицией пострадали около 240 человек, еще 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заинтересованным якобы в расколе грузинского общества.

На фоне событий в Грузии президент РФ Владимир Путин поручил приостановить авиасообщение с этой страной до нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

Как пишет «Газета.ру», накануне Путин посоветовал воздержаться от введения экономических санкций в отношении Грузии «из уважения к грузинскому народу».