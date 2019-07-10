Федеральное агентство новостей наградило российских журналистов за хорошие новости

​Федеральное агентство новостей (ФАН) 9 июля наградило победителей первого конкурса «Хорошие новости России» – российских журналистов региональных СМИ и блогеров, которые не боятся и не стесняются разрабатывать позитивные темы новостной повестки. Легко ли продвигать новости без негатива в современном информационном потоке? Почему хорошие новости хуже читаются? Правда ли, что писать на «добрые темы» могут только настоящие профессионалы? Редакция ФАН обсудила это на круглом столе перед церемонией награждения в Общественной палате РФ с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, председателем комиссии по СМИ Общественной палаты России Александром Малькевичем, министром информполитики Чечни Джамбулатом Умаровым, депутатами Госдумы, политологами и аналитиками.

Мы признали печальный факт: СМИ программируют население на негатив

«В общественном сознании есть проблема: негативные новости превалируют, их в разы, многократно больше, чем позитивных новостей, – говорит генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. – Так СМИ программируют население на негатив. В одиночку мы эту проблему своим конкурсом не решим, но зададим направление. Я сам побывал в ипостаси репортера и отлично помню, как редакции реагируют на хорошие новости: «Кто их будет читать?», «Что это за реклама такая?», «Что за сервильность?». Мне понятно, что без стимулирования и подталкивания писать хорошие новости очень тяжело, особенно в регионах. Поэтому мы решили поддержать журналистов, которые на это решаются».

В конкурсе «Хорошие новости России», организованном ФАН, приняли участие более 1000 журналистов из разных регионов страны. В жюри, помимо обозревателей ФАН, мы пригласили писателя Николая Старикова, публициста Евгения Беня, президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича. Наградили всего семь журналистов, и, по мнению генерального директора агентства, проходных работ на конкурсе не было. Наши победители прислали материалы о российских стартапах, благотворительности, российских разработках по борьбе с раком, современных героях и малоизвестных спортивных победах россиян. Победа в конкурсе ФАН сопровождается денежной премией, и один из наших победителей – Валерий Трубин – пообещал, что перечислит часть герою своего материала, который занимается благотворительностью.

Мы провели конкурс в первый раз и собираемся сделать его бессрочным – потому что хорошие новости нужны нашей стране всегда – и мы рады, что нашу инициативу поддержали многие общественные деятели. Так, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев признался, что ему очень интересно посмотреть, чем продолжится этот эксперимент.

«Это была отличная идея заниматься хорошими новостями, – сказал он. – Вы героические люди, ведь известно, что хорошие новости продаются хуже, чем плохие, и тем не менее, вы за это взялись».

Хорошие новости как «ЗОЖ» для российского общественного сознания

Министр информационной политики Чечни Джамбулат Умаров назвал хорошие новости в информационном потоке «тем бальзамом, который нужен нашей израненной стране; тем эликсиром, который сохранит страну». Он посетовал на то, что из Чечни большинство СМИ транслирует плохие и «странные» новости, но мало кто из журналистов готов замечать и признавать хорошие: строительство собственного онкологического центра, восстановление архитектурных памятников, формирование профессиональных подразделений быстрого реагирования, развитие инфраструктуры.

«Давайте чаще говорить о гармоничном, а не только о том, насколько высок градус гнева Рамзана Кадырова по тому или иному поводу», – призвал Джамбулат Умаров.

Писатель, историк, а также колумнист ФАН, Николай Стариков дал свое определение хорошим новостям и назвал их «здоровым питанием для общественного сознания». Этот своеобразный ЗОЖ напрямую влияет на всех нас, считает Стариков.

«Значительная часть населения оценивают жизнь в стране именно так, как им рассказывают СМИ», – сказал писатель.

Впрочем, он справедливо добавил, что позитивные новости хоть и создают хорошее настроение, но не смогут стать единственным условием безоблачной жизни народа: сюда должны подтянуться реальные поводы для таких новостей – и крепкая экономика, и развитая техника, и активная борьба с преступностью.

«Здорово, что ФАН решило сделать этот конкурс бессрочным, – заявил Николай Стариков. – Следующим шагом нужно сформировать журналистский стандарт, и к этому должны подключиться коллеги из других СМИ. Когда журналисты начнут немного иначе подавать материал, мы увидим, как изменится общественная политическая повестка».

Мы не искажаем картину дня, а восстанавливаем ее

Российские СМИ – и редакция ФАН здесь не исключение – подчиняются общему информационному трафику, иначе перестают окупаться. Но есть и момент журналистской «свободы воли»: как окрасить событие, насколько активно поддержать негативный информационный поток, чем скомпенсировать обилие плохих новостей в ленте.

«То, что мы сознательно себя ограничиваем в негативе – это наш вклад в нашу страну, – объясняет генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. – Мы в ней живем, почему мы должны про нее писать плохо? Знаете, если человеку тысячу раз повторить, что он свинья – захрюкает. Мы хотим, чтобы в России было хорошо. Как мы со своей стороны можем это сделать? Например, мы не будем говорить, будто наводнения в Иркутской области нет. Но мы можем рассказать, как с ним борются. Можем привести героические истории спасателей. Можем расспросить местные власти и выяснить, что они, наконец, догадались ничего больше не строить в пойме реки, а значит, в следующий раз в этих местах не будут погибать люди. Ведь любую новость можно подавать по-разному, и очень часто, когда мы видим подачу в строго негативном ключе, мы обнаруживаем, что за этим стоят те, кто играет против России. Мы же не искажаем картину дня, мы ее восстанавливаем, хотя это и работа против рынка».

Еще один гость нашего круглого стола, директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин, подтвердил: нынешнее медиапространство не принадлежит России, а рыночный подход к медиа дал возможность заказчику формировать угодную себе картину дня и образ России, который в итоге считывают сами жители страны.

«СМИ превращаются из инструмента донесения информации в источник ведения войны, – считает политолог. – Кто платит, тот и заказывает новостную картину. Те, кто делают позитивные новости в современных медиа – герои и солдаты информационной войны».

Поздравляя победителей ФАН, Валерий Коровин отметил, что хорошие новости может создать только сверхпрофессионал.

«Негатив может накропать любой двоечник у себя в Фейсбуке, без запятых и точек, – сказал он. – а вот чтобы в позитивных новостях создать образ цельной России, нужно обладать сверхпрофессионализмом, и я рад, что нам есть, кого награждать».

Во время церемонии награждения мы призвали сенаторов и депутатов обратить внимание государства на поддержку тех журналистов, которые тратят свои силы, энергию и время на непопулярные позитивные темы. Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал просьбу ФАН и пообещал, что поднимет этот вопрос в нижней палате парламента.

«Государство тоже должно понимать, что таким журналистам нужна поддержка, – признал он. – Нужны независимые гранты и конкурсы для пишущих и телевизионных журналистов».

​ Депутат Иван Сухарев помимо темы хороших новостей коснулся также достоверности российских новостей и поблагодарил ФАН за объективное освещение событий в Грузии с участием МПА. Он еще раз рассказал о конфликте в грузинском парламенте с участием Сергея Гаврилова и о работе местных СМИ, а также добавил, что на волне скандала даже уважаемые российские медиа не удержались от фейковых новостей.

Член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала нам, как сейчас важны хорошие новости из Крыма в общем информационном потоке и посетовала на то, что люди не слишком щедры на добрые слова.

«Я благодарна ФАН за прекрасный конкурс, и хотя у крымских журналистов было мало времени на то, чтобы принять участие, но мы будем его поддерживать в дальнейшем», – пообещала сенатор.

Федеральное агентство новостей будет проводить конкурс «Хорошие новости России» дважды в год. Мы призываем присоединиться к нашей инициативе региональные СМИ, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости.

Победители конкурса ФАН «Хорошие новости России»:

Артур Изумрудов — портал «Живу спортом»

(Санкт-Петербург)

Номинация «Спорт»

«Игра воздушных струй»

Лалетина Елена Александровна — сетевое издание «Наш Красноярский край»

(Красноярск)

«Специальный приз жюри»

«Рак отступит»

Мищенко Станислав Юрьевич — «Областная газета»

(Екатеринбург)

Номинация «Герои современности»

«Песня длиною в жизнь»

Тихонова Ольга Владимировна — портал Астраханского государственного университета

(Астрахань)

Номинация «Наука и инновации»

«Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне».

Платова Инна Владимировна — портал Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

(Санкт-Петербург)

Номинация «Экономика страны или региона»

«Как стартап из Политеха до Кандалакши дошел»

Трубин Валерий Николаевич — портал ТЛТгород.ру

(Самара)

Номинация «Общество и социальные проекты»

«Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела».

Романова Анастасия Михайловна — издание «Развилка»

(Санкт-Петербург)

Номинация «Юное дарование»

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