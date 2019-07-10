Познер прокомментировал выходку Габунии

Москва, 10 июля. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского президента. По его словам, каждый человек имеет право на свое мнение, но никто не имеет право оскорблять других, используя нецензурную лексику.

В своем блоге Познер подчеркнул, что в любой стране журналист, позволивший вести себя как Габуния, был бы уволен и не смог в дальнейшем найти работу.

«У каждого человека есть мнение, каждый человек имеет на него право, каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист», — подчеркнул телеведущий.

По словам Познера, Габуния для него «перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики».

Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале Грузии «Рустави 2» несколько дней назад грубо высказался в адрес президента РФ. Поступок журналиста возмутил жителей Грузии, которые в ночь на понедельник пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала.

Комментируя поступок Габунии, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналиста мразью и подонком. Он подчеркнул, что «на Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника». Как сообщал телеканал «360», по мнению Кадырова, Габуния — «урожденный трус и бесполое существо», «позор грузинского народа и Грузии».

Во вторник президент России прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2», передавал RT. Комментируя призывы возбудить в отношении журналиста уголовное дело, Владимир Путин сказал: «Много чести».