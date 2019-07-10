Путин не считает поддержку Клинтон со стороны Порошенко вмешательством в выборы США

Москва, 10 июля. Поддержка со стороны бывшего украинского президента Петра Порошенко, которую он оказывал Хиллари Клинтон во время президентской гонки в США, не являлась вмешательством Киева в американские выборы, считает российский президент Владимир Путин.

«Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет», — сказал российский президент.

Свое заявление он в ходе интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine). Картина была показана на кинофестивале в итальянской Таормине.

По мнению Путина, прежние украинские власти пытались создать о себе благоприятное мнение у будущего президента США. Именно этой политикой были вызваны зачастую резкие высказывания в отношении Трампа, а также активная поддержка демократической партии.

«Секрета здесь никакого нет. Они почти публично действовали», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится к переизбранию на второй срок. По первым предварительным опросам, он обходит большинство кандидатов от Демпартии в Огайо, Айове, Флориде и Северной Каролине. Победа в этих четырех штатах вместе с остальными республиканскими «бастионами» даст Трампу 260 голосов выборщиков. Ему необходимо набрать еще 10 голосов для своего переизбрания. Удержание любого из штатов Среднего Запада (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин), где Трамп выиграл в 2016 году, позволит ему еще в течение четырех лет занимать пост президента.