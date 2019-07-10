Минивэн врезался в остановку с людьми в США

Вашингтон, 10 июля. Минивэн влетел в остановку с людьми в городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune, трое в критическом состоянии.

В результате аварии на севере Миннеаполиса, в ходе которой в остановку общественного транспорта врезался минивэн, пострадали шестеро человек. Трои из них госпитализированы, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Сообщается, что полицейские задержали водителя, но затем отпустили его. По данным правоохранительных органов, минивэн сначала снес зеркало автобусу, остановившемуся для высадки пассажиров. Затем водитель сдал назад, после чего еще раз врезался в зеркало. Не успокоившись на этом, водитель еще раз включил «заднюю», обогнул автобус и въехал в остановку. Представитель полиции сообщил, что пока не знает о причинах случившегося, и отметил, что водитель активно сотрудничает со следствием.

Судя по фото с места аварии, минивэн врезался в павильон остановки на достаточно высокой скорости, поскольку конструкция сорвана с места, а все стекла разбиты вдребезги. У минивэна слегка помят капот и оторван передний бампер.

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