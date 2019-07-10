Порошенко уверен, что русский язык угрожает нацбезопасности Украины

Киев, 10 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает на русском языке, стране угрожает опасность.

Во время поездки в Донецкую область Зеленский перешел на русский язык. Таким образом он хотел продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить жителям Донбасса.

«Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы РФ. Язык — это фактор национальной безопасности», — заявил Порошенко в эфире украинского телеканала «Прямой».

По словам экс-президента, украинцам никто не запрещает говорить на любых языках. Однако власти, включая любое местное руководство, обязаны общаться только на украинском. Он уточнил, что принятый закон о госязыке — «это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка».

В апреле этого года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык практически во всех сферах жизни — в больницах, учебных заведениях, магазинах, ресторанах, государственных органах и так далее.

Чиновники, врачи, учителя и юристы должны будут время от времени сдавать экзамен на знание украинского. За провал экзамена им грозит от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов. Следить же за исполнением закона будет специально созданная для этих целей Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Во время поездки в Донецкую область Зеленский не исключил, что русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота. Переходя на русский язык, Зеленский сообщил журналистам, что на Украине нет языковых проблем.

Ранее глава его офиса Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, но при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса вернется под контроль Киева.