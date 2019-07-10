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ФАН наградило победителей конкурса «Хорошие новости России»

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ФАН наградило победителей конкурса «Хорошие новости России»

Москва, 10 июля. Победителям первого этапа конкурса «Хорошие новости России», организованного Федеральным агентством новостей (ФАН), вручили награды на торжественной церемонии, которая прошла в Общественной палате РФ. В конкурсе принимали участие как сотрудники региональных СМИ, так и ряд блогеров. Задачей данного конкурса является выявление и поддержка талантливых авторов в регионах.

В церемонии приняли участие генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич; а также представитель жюри конкурса, публицист, политолог и журналист Наталья Макеева.

По словам Зубарева, негатив в новостной повестке является серьезной проблемой, с которой необходимо бороться – в первую очередь, повышение доли позитива в новостях.

«Негативные новости – это проблема сегодня. Мы провели анализ и сделали вывод, что негативные новости часто искажают информационную картину дня. Поток негатива кратно превышает объем положительных новостей. Запущен новый завод в Ленинградской области. Кто об этом слышал? А если взорвется - вы услышите. Поэтому мы просто восстанавливаем картину дня, но при этом понимаем, что это работа против рынка. Мы коммерческая компания, и нам это непросто. Поэтому мы рассчитываем на поддержку коллег и на то, что на эту проблему обратит внимание государство, но не с целью воспитывать «карманных» журналистов, а с тем, чтобы поддерживать позитив. Наш конкурс будет бессрочным, он будет проводиться два раза в год. Цель нашего конкурса – изменить ситуацию к лучшему», — заявил он.

ФАН наградил победителей конкурса «Хорошие новости России»

Победителями конкурса стали:

  • Платова Инна Владимировна – победитель в номинации «Экономика страны или региона», автор материала «Как стартап из Политеха до Кандалакши дошел» (портал Санкт-Петербургского политехнического университета им.Петра Великого, г. Санкт-Петербург)
  • Тихонова Ольга Владимировна – победитель в номинации «Наука и инновации», автор текста «Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне» (сайт Астраханского государственного университета, г. Астрахань)
  • Трубин Валерий Николаевич – победитель в номинации «Общество и социальные проекты», автор публикации «Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела» (портал ТЛТгород.ру, г. Самара)
  • Мищенко Станислав Юрьевич – победитель в номинации «Герои современности», автор текста  «Песня длиною в жизнь» («Областная газета», г. Екатеринбург)
  • Артур Изумрудов – победитель в номинации «Спорт», автор текста «Игра воздушных струй» (портал «Живу спортом», г. Санкт-Петербург)
  • Лалетина Елена Александровна – обладатель «Специального приза жюри», автор публикации «Рак отступит» (сетевое издание «Наш Красноярский край», г. Красноярск)
  • Романова Анастасия Михайловна – победитель в номинации «Юное дарование», автор материала «Убить рак, не убив пациента»: что такое протонная терапия» (издание  «Развилка», г. Санкт-Петербург)

Все работы были отобраны из шорт-листа читателями сайта при помощи онлайн-голосования. Каждый из победителей стал обладателем диплома, а также денежного приза в размере 100 тысяч рублей.

В планах Федерального агентства новостей – проводить этот конкурс на постоянной основе два раза в год. Второй этап начался сразу после завершения первого. Чтобы принять в нем участие, нужно до 31 декабря 2019 года прислать материалы на конкурс для любой из семи указанных выше номинаций. Эти материалы должны быть опубликованы после 1 июня 2019 года. Финалисты будут определены по итогам работы экспертной комиссии и онлайн-голосования.

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