Семеро детей погибли в Сирии при подрыве мины в провинции Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, 10 июля. Семь детей стали жертвами взрыва в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, сообщает государственное информагентство SANA.

По данным издания, мина, заложенная террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), взорвалась в деревне Даблан на востоке Дейр-эз-Зор. В результате теракта погибли семеро детей.

Подробности инцидента на данный момент неизвестны.

Отметим, что террористы минировали дороги и жилые дома во время отступления. Жертвами подобных взрывов становятся мирные жители.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате осмотра освобожденных сирийских провинций и поиска оставшегося от террористов оружия силы безопасности САР и инженерные подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад с боеприпасами в деревне Кажал на северо-западе Хомса.

1 Организация запрещена на территории РФ.