Россияне смогут сохранить бумажные трудовые книжки после перехода на электронные

Москва, 10 июля. Работники получат возможность оставлять себе бумажную трудовую книжку после перехода на электронные, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

В начале этого месяца Акимов выступил с заявлением, в котором сообщил, что новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели смогут подготовиться к изменениям, которые произойдут при переходе к электронной трудовой книжке.

По его словам, процесс должен быть плавным. Он затронет не менее 60 миллионов работников.

«С 2021 года работник, если он захочет, сможет оставить себе бумажную трудовую книжку, но по умолчанию их заменят реестровые записи в системе государственного социального страхования и мы, наверно, о ней (бумажной трудовой книжке – ред.) начнем потихоньку забывать», — заявил Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вице-премьер заверил, что электронная трудовая книжка будет удобнее и безопаснее, кроме того, в случае ее утраты, не придется восстанавливать записи о стаже, так как он будет храниться в электронном виде.

«Важно еще и то, что только эта процедура (восстановление утраченной трудовой книжки – ред.) стоит экономике более 50 миллиардов рублей в год – почти миллиард долларов. На эти деньги можно было в очень многих региональных столицах дороги привести в идеальный порядок или построить десятки школ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. Отмечается, что первые документы в цифровом формате россияне смогут получить с июля 2020 года, а полная замена бумажных версий планируется к 2028 году.