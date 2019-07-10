Международный Комитет защиты журналистов вступился за RT и Sputnik перед британским МИД

Вашингтон, 10 июля. Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) направила обращение главе британского МИД Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне российским СМИ RT и Sputnik.

Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, отказали в аккредитации журналистам Sputnik и RT. Представитель британского МИД заявил позднее, что данные СМИ не пустили на конференцию по свободе прессы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

В обращении КЗЖ, чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке подчеркивается, что в Комитете обеспокоены решением британского МИД. Отмечается также, что КЗЖ «защищает права журналистов во всем мире сообщать новости и активно участвует в поддержке конференции».

Исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон согласился с Лондоном в оценке деятельности российских СМИ, но выразил мнение, что исключение их из освещения конференции не является «адекватным ответом». По его словам, таким образом Лондон подрывает принципы свободы слова, которые конференция должна была продвигать.

Ранее, комментируя отказ в аккредитации на мероприятие российским СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что, «анонсировав мероприятие под броским названием, Лондон решил продемонстрировать всему миру пример манипулирования общественным мнением».

Российский МИД потребовал от Лондона «в течение суток предоставить конкретные факты, на основании которых было сделано соответствующее заявление». В обратном случае данное заявление будет расценено как клевета, очерняющая деловую репутацию российских СМИ, сообщали «Известия».