Акимов объяснил, где должны стоять камеры видеонаблюдения на дорогах

Москва, 10 июля. Камеры наблюдения на автодорогах в России должны устанавливаться только в местах с высокой частотой ДТП, скрытые же камеры должны уйти в прошлое, считает вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Ни в коем случае нельзя устанавливать камеры там, где нет мест концентрации ДТП. И надо утверждать регионам, муниципалитетам с ГИБДД места установки таких камер», — заявил Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, необходимо создать систему, которая бы не давала возможность взымать штрафы за превышение скорости, зафиксированное на скрытые камеры. Речь идет о предупреждениях в навигаторах или специальных знаках на дороге.

Акимов посетовал, что сегодня систему видеонаблюдения «стали рассматривать как систему «ошкуривания» водителей», а не как систему профилактики ДТП.

«Мне кажется, это проблема номер один, с которой надо бороться, и мы получили полную поддержку президента на последнем заседании Госсовета», — заявил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что целью установки камер слежения на дорогах является снижение уровня травматизма, поэтому специально прятать оборудование на дорогах не нужно.

Акимов подчеркнул, что «никаких скрытых переносных треног, камер, о которых вас не уведомляет система, не должно быть».

Ранее во вторник московский Центр организации дорожного движения обнародовал адресный список всех камер фотовидеофиксации в столице. В ЦОДД также добавили, что адреса расположения камер фотовидеофиксации «не были секретом», так как их отчетливо видно издалека. В список вошли почти 2,5 тысячи адресов.

Неделей ранее «Газета.ру» сообщала, что Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением ПДД. Группа обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности и составит рекомендации по их улучшению, если в этом будет необходимость.