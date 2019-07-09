Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Боевики обстреляли 6 населенных пунктов в Сирии

107
0 Оставить комментарий

Боевики обстреляли 6 населенных пунктов в Сирии

Дамаск, 9 июля. Шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия подверглись обстрелам со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Хуайджет-Эс-Сейль, Джалама, Эль-Хуаш, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама, а также населенных пунктов Бейд-Джнауро и Эль-Арейм провинции Латакия», — сказал он​​​.

Тем временем, сотрудники ЦПВС продолжают работу, направленную на мирное разрешение конфликта в Сирии, а также оказание всесторонней помощи гражданам Сирии в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки специалисты ЦПВС не проводили гуманитарных акций. В то же время, с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 159 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 474,141 тонн.

В Сирии продолжается процесс возвращения беженцев в места своего проживания. Сейчас работают десять пунктов пропуска, из них один воздушный и еще один – морской.  За последние сутки на территорию Сирии с территорий иностранных государств вернулись 1304 беженца, преимущественно – беженцы и дети. Всего по состоянию на сегодняшний день в места постоянного проживания вернулись 402 768 человек.

В связи с недавними обстрелами со стороны боевиков, российский центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить вооруженные провокации и вернуться на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров