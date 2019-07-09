Боевики обстреляли 6 населенных пунктов в Сирии

Дамаск, 9 июля. Шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия подверглись обстрелам со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Хуайджет-Эс-Сейль, Джалама, Эль-Хуаш, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама, а также населенных пунктов Бейд-Джнауро и Эль-Арейм провинции Латакия», — сказал он​​​.

Тем временем, сотрудники ЦПВС продолжают работу, направленную на мирное разрешение конфликта в Сирии, а также оказание всесторонней помощи гражданам Сирии в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки специалисты ЦПВС не проводили гуманитарных акций. В то же время, с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 159 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 474,141 тонн.

В Сирии продолжается процесс возвращения беженцев в места своего проживания. Сейчас работают десять пунктов пропуска, из них один воздушный и еще один – морской. За последние сутки на территорию Сирии с территорий иностранных государств вернулись 1304 беженца, преимущественно – беженцы и дети. Всего по состоянию на сегодняшний день в места постоянного проживания вернулись 402 768 человек.

В связи с недавними обстрелами со стороны боевиков, российский центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить вооруженные провокации и вернуться на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.