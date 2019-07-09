Сервис для обжалования штрафов за нарушение ПДД разрабатывают в России

Москва, 9 июля. В России разрабатывают цифровой сервис, благодаря которому можно будет обжаловать неверно выписанные штрафы за нарушение ПДД через интернет. Приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Вице-премьер Максим Акимов подтвердил, что сервис для обжалования штрафов уже разрабатывается и будет работать на госуслугах, передает ТАСС.

О необходимости предоставить водителям возможность автоматически в электронном виде оспаривать неверно выписанные штрафы заявляла ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России будет введена система электронных водительских прав. В феврале появилась информация о том, что оцифрованная база водительских удостоверений почти готова, передавал RT. Кроме того, планируется применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин.

Неделей ранее «Газета.ру» сообщала, что Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением ПДД. Группа обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности и составит рекомендации по их улучшению, если в этом будет необходимость.