Появилась реакция матери Габунии на скандал вокруг выходки ее сына

Москва, 9 июля. Участник «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетты Вашакмадзе на выходку ее сына в эфире телеканала «Рустави 2».

Как заявил Гвритишвили, она шокирована реакцией публики.

«Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», – рассказал Гвритишвили.

Он подчеркнул, что не считает Габунию журналистом.

Напомним, скандальный выпуск итоговой программы на одном из рейтинговых телеканалов Грузии вышел в эфир на фоне самого серьезного осложнения отношений с Россией за последние десять лет. В Тбилиси уже почти три недели проходят акции протеста с антироссийскими лозунгами и требованиями отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Скандал вокруг Габунии начался после того, как телеведущий позволил себе оскорбить в прямом эфире российского президента.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российское правительство может ввести новые экономические ограничения в отношении Грузии. Речь, скорее всего, пойдет о запрете поставок грузинского вина и минеральной воды в Россию, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию.

До этого, в целях обеспечения безопасности россиян, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.