Путин рассказал о договоренностях с Обамой перед евромайданом на Украине 

Москва, 9 июля. США не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Бараком Обамой, рассказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма «В борьбе за Украину».

Стоун напомнил, что во время евромайдана в 2014 году между Путиным и Обамой состоялся телефонный разговор. Однако российский президент отказался сообщить детали переговоров, ссылаясь на секретность. По его словам, несмотря на то, что Обама уже не президент, есть вещи, которые до сих пор не обсуждаются.

«Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены… Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — сообщил президент РФ.

Фильм «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине, российская премьера состоится на телеканале «Россия 1» 19 июля. В картине речь идет о событиях на Украине после событий на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, которые привели к отстранению от власти президента Виктора Януковича.

В интервью Стоуну Путин также подчеркнул, что русские и украинцы обладают общей историей и одной религией. По словам российского лидера, эту общность народом можно было бы использовать как конкурентное преимущество.

Российский президент напомнил, что территории, составляющие ядро сегодняшней Украины, присоединились к России, так как в основе этого процесса лежала «религиозная общность». Путин напомнил, что украинцы были тогда православными и не желали становиться частью католического мира, куда их тянула Польша.

Оливер Стоун известен по фильмам «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы» и «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Режиссер трижды получал премию «Оскар» и призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей. В 2016 году вышел его документальный фильм «Украина в огне» о событиях 2014 года. В 2017 году Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о президенте России «Интервью с Путиным».