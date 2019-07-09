Конгресс заявил, что у США нет защиты от «Авангарда» или российских МБР

Вашингтон, 9 июля. Эксперт службы исследований конгресса США Эми Вулф заявила, что у США нет защиты не только от новейшего российского сверхзвукового комплекса «Авангард», но и от межконтинентальных баллистических ракет.

«В декабре [2018 года], когда Россия испытала «Авангард»… я была дома и смотрела новости. И там были очень расстроены: «Боже мой, они испытали эту ракету, и мы не можем от нее защититься!». Но мы не можем защититься и от обычных быстролетящих баллистических ракет России или Китая», — заявила эксперт, выступая в центре Карнеги в Вашингтоне.

По ее словам, стандартной стратегией США является сдерживание – комплекс мер, направленный на то, чтобы противник не решился нанести удар. Она подчеркнула, что маневрирующие боевые блоки российских ракет не являются для США чем-то новым и пугающим, однако у большинства коллег Вулф нет достаточной компетенции в этом вопросе, поэтому они склонны считать новые возможности России и Китая в сфере ракетостроения «пугающими и новыми».

Также она не смогла прокомментировать, от каких угроз защищает США используемая ими система противоракетной обороны, предназначенная для уничтожения боевых блоков различных типов ракет.

«Авангард» — это российский подвижный ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Сначала МБР поднимается высоко в атмосферу, а затем скользит на гиперзвуковой скорости (это скорость более 5 Махов). Как сообщается, «Авангард» может развивать скорость до 20 Махов, и, в отличие от боеголовок баллистических ракет с фиксированной траекторией, может маневрировать и обходить противоракетную оборону противника. Ракета может нести боеголовку мощностью 2 мегатонны.