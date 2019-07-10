Пушков раскритиковал слова Помпео об угрозе США со стороны Ирана

Москва, 9 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг критике заявление госсекретаря США Майка Помпео об огромной угрозе для Соединенных Штатов, которая исходит от Ирана.

В своем микроблоге в Twitter Пушков прокомментировал заявление Помпео о том, что «огромная угроза» для безопасности США исходит от Ирана. Сенатор обратил внимание на карту, на которой видно, что вокруг границ Ирана расположены 43 американские военные базы.

«При этом рядом с США нет ни одной иранской базы. Но Иран «виноват» в том, что его границы слишком близки к базам США», — пишет Пушков.

В минувший понедельник Помпео пообещал Ирану новые санкции в ответ на расширение ядерной программы. По словам Помпео, вооруженный ядерным оружием «режим Ирана» будет представлять для мира еще большую опасность.

В воскресенье Тегеран объявил о приостановлении части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), передавал RT. Замглавы МИД страны Аббас Арагчи подчеркнул, что такой шаг Тегерана станет ответом на невыполнение европейскими партнерами обязательств по ядерной программе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ Юрий Швыткин объяснил причины, по которым Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий. По его мнению, Иран пошел на такую меру, чтобы принудить европейские страны к выполнению СВПД.