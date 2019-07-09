Путин заявил, что считает русских и украинцев одной нацией

Москва, 9 июля. Русские и украинцы обладают общей историей и одной религией, заявил российский президент Владимир Путин в интервью для нового фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». По словам российского лидера, эту общность народом можно было бы использовать как конкурентное преимущество.

«Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация», – сказал Путин.

Фильм, в который вошло интервью Путина, был показан на фестивале в итальянской Таормине.

Российский президент напомнил, что территории, составляющие ядро сегодняшней Украины, присоединились к России, так как в основе этого процесса лежала «религиозная общность». Путин напомнил, что украинцы были тогда православными и не желали становиться частью католического мира, куда их тянула Польша.

Он отметил, что «со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право», однако в основе русско-украинских отношений лежит огромное количество исторических и культурных связей. По словам Путина, никто в России ничего не имеет против украинской идентичности, однако тот факт, что у двух народов много общего, можно использоваться в интеграционных процессах. К сожалению, нынешние власти Украины этого не хотят, заметил Путин.

«Но я думаю, что здравый смысл восторжествует, и в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал – сближение неизбежно», — подчеркнул Путин.

Премьера документального фильма режиссера Оливера Стоуна, созданного при участии российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после Майдана «В борьбе за Украину» в РФ состоится 19 июля на телеканале «Россия-1».