Эксперты оценили возможность замены грузинского вина на российском рынке

Москва, 9 июля. Эксперты не видят проблем в том, чтобы заменить на российском рынке большинство вин низкого качества, которые поступают сейчас из Грузии, краснодарской продукцией.

Госдума рекомендовала правительству РФ принять санкции против Грузии. Ограничения должны были коснуться, в том числе, поставки в Россию грузинских вин. Во вторник президент РФ Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения «из уважения к грузинскому народу».

«Я не вижу проблем в том, чтобы заменить на рынке то большинство вина низкого качества, которое идет сейчас из Грузии», — заявил в интервью РИА Новости президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

По его словам, в ценовом диапазоне до 500 рублей в России вполне достаточно вин базового ровного качества. Краснодарский край является в этом плане крупнейшим регионом по производству вин.

Говоря о дорогом и качественном грузинском вине, эксперт отметил, что оно составляет лишь 10-15% от общего объема импорта из этой страны. По словам эксперта, некоторые грузинские производители воспринимают российский рынок «как возможность избавиться от стоков виноматериала низкого качества, да еще и заработать на этом».

Напомним, в воскресенье вечером на канале «Рустави 2» вышла авторская программа Георгия Габунии, выпуск которой он начал с оскорблений в адрес президента России, передавал RT. Произошедшее вызвало возмущение не только у россиян, но и у грузин, которые заявили, что такое поведение Габунии оскорбляет не российского лидера, а его земляков. Жители Грузии собрались у здания «Рустави 2» с требованием уволить ведущего и отправить в отставку руководство телеканала.

В Госдуме в связи антироссийскими провокациями, которые участились в Грузии, предложили запретить импорт грузинских вина и минеральной воды, а также ограничить денежные переводы. Однако Владимир Путин заявил, что выступает против введения санкций «из уважения к грузинскому народу».

Как сообщает «Газета.ру», происходящий разлад в росийско-грузинских отношениях сказался на курсе национальной валюты Грузии: курс лари 9 июля пробил очередной исторический минимум, опустившись до 2,9 лари за доллар. Предыдущее «дно» курс лари пробил в июне, упав до 2,8 лари.