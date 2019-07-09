Боевики ИГ атаковали нефтяное месторождение на юго-западе Ливии

Москва, 9 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) атаковали нефтяное месторождение на юго-западе Ливии. Об этом сообщает ливийская ежедневная газета Al-Wasat.

Террористы ИГ напали на месторождение Зелла, которое расположено на юго-западе Ливии. Нефтяное месторождение принадлежит ливийской нефтяной компании Zueitina. В последние годы компания не осуществляла добычу нефти на месторождении Зелла из-за нападений террористов.

В начале апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу Ливии, которая находится под контролем сил Правительства национального согласия. В свою очередь вооруженные формирования Правительства национального согласия объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

Обострение ситуации в Ливии привело к активизации террористов на территории африканской страны. 6 июля ливийская ячейка «Исламского государства» повторно присягнула главарю группировки Абу-Бакру аль Багдади, выразив готовность продолжить участие в боевых действиях на стороне ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.