Россия не планирует отменять ограничения скорости на автобанах

Москва, 9 июля. Вице-премьер России Максим Акимов прокомментировал сообщения о возможном появлении в РФ автобанов без ограничения скорости по примеру Германии. По его словам, таких планов у российских властей нет.

«Не будет, у нас нет таких планов», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва», отвечая на вопрос, появятся ли в России трассы без скоростных ограничений – наподобие немецких автобанов.

По его словам, у правительства РФ на данный момент есть все возможности увеличить скоростной лимит на трассах, являющихся дорогами высокой категории. Акимов отметил, что там нет никаких ограничений для реализации подобной идеи и это, в свою очередь, не влечет никаких опасностей.

В то же время, он напомнил о разумной ответственности водителей, которые все равно будут обязаны соблюдать скоростной лимит.

Минтранс РФ сейчас проводит ревизию дорог в стране, чтобы увеличить не некоторых из них скоростной лимит с 90 км/ч до 110 км/ч. Кроме того, российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса РФ готовит новый стандарт, который позволит поднять скорость до 130 км/ч на некоторых федеральных трассах.

Ранее в нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные скоростному режиму на российских дорогах. Федеральное агентство новостей подготовило материал о том, что предложили депутаты и представители правительства, а также о чем предупредили эксперты.

По мнению депутата Евгения Москвичева, прежде всего необходимо привести в нормативное состояние федеральные и региональные дороги и увеличить максимально разрешенный скоростной режим. А замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин подчеркнул, что скорость является основным фактором возникновения ДТП, поэтому необходимо ввести административную ответственность за ее превышение.