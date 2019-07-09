Депутат рассказал о воздействии заявления Госдумы на риторику Зурабишвили

Москва, 9 июля. Заявление Госдумы РФ оказало определяющее воздействие на риторику президента Грузии Саломе Зурабишвили. Такую позицию озвучил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Как сообщает пресс-служба члена комитета по безопасности и противодействию коррупции, по мнению парламентария, грузинский лидер «изменила до неузнаваемости свою риторику за последние три недели после известных событий в грузинском парламенте».

В частности, 20 июня Россия представлялась, как враг и оккупант, сейчас президент Зурабишвили «полностью изменила свою позицию», считает Шхагошев.

По его мнению, такие перемены связаны с принятием нижней палатой парламента заявления об экономических санкциях в отношении Грузии.

«Она, очевидно, оценила возможные потери для своей страны, подсчитав до копейки, во что может вылиться для них эмбарго со стороны России», — заявил депутат.

Член фракции «Единая Россия» также уточнил, что считает такие перемены реакцией на «возможные действия со стороны РФ, непосредственно Госдумы».

По словам парламентария, российский лидер Владимир Путин обозначил главный посыл: вопрос о санкциях не будет подниматься при том условии, если Грузия будет «менять риторику и бороться с радикалами».

Напомним, ранее Госдума приняла заявление, в котором рекомендует правительству рассмотреть вопрос о введении экономических санкций в отношении Грузии. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не поддержал инициативу о санкциях.