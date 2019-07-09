Срыв телемоста Киева с Москвой в Раде назвали политическим террором

Киев, 9 июля. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа» Наталия Королевская считает, что срыв телемоста между Киевом и Москвой стал продолжением «политического террора» против телеканла NewsOne.

«Мы видим сегодня продолжение политического террора по отношению к телеканалу NewsOne, по отношению к свободе слова в нашей стране... Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что это просто поражает», — цитирует слова Королевской RT.

Телемост между Киевом и Москвой под названием «Надо поговорить» должны были организовать вечером 12 июля телеканалы NewsOne и «Россия 1». Однако после того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины попросил у Верховной рады расширить его полномочия, чтобы лишить NewsOne лицензии на вещание, а Генпрокуратура Украины сообщила об имеющихся на это основаниях: якобы конечные бенефициары телеканала связаны с российским банком. Ведомство квалифицировало действия журналистов как «покушение на совершение госизмены».

Во вторник стало известно, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье «финансирование терроризма» в отношении канала NewsOne, передавала «Газета.ру».

Ранее владелец NewsOne прокомментировал слухи о связях с российским «Промсвязьбанком». Эту информацию он назвал циничной ложью и свидетельством «профессиональной непригодности» следователей. Опроверг он и данные о кипрских офшорах. На телеканале убеждены, что давление происходит по политическим мотивам.