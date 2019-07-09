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Новости Сирии

Три человека погибли при ракетном обстреле в провинции Хама

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Три человека погибли при ракетном обстреле в провинции Хама

Дамаск, 9 июля. Жертвами ракетного обстрела террористов в провинции Хама на западе Сирии стали три человека, сообщила газета al-Watan.

По информации СМИ, ракетный снаряд разорвался в деревне Айн Сулейму.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В данный момент власти Сирии занимаются восстановлением страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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