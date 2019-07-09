Саакашвили сломал руку пожилой женщине во время потасовки в Одессе

Одесса, 9 июля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине во время потасовки в одесском суде.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники устроили акцию протеста у здания Малиновского районного суда Одессы, где проходило оглашение приговора по делу о незаконной покупке здания завода «Краян» одесским мэром Геннадием Трухановым.

Саакашвили и его сторонники попытались прорваться в здание суда, в результате чего началась потасовка. Во время столкновений Саакашвили ударил пожилую жительницу Одессы, которая оказалась у него на пути. Пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу №1, где ей диагностировали перелом руки.

Стоит отметить, что Малиновский районный суд Одессы оправдал Геннадия Труханова и других фигурантов дела о незаконном приобретении здания завода «Краян».

Михаил Саакашвили является давним оппонентом Геннадия Труханова. Экс-президент Грузии неоднократно заявлял о причастности Труханова к коррупции, а также призывал украинских правоохранителей проверить деятельность мэра Одесса на причастность к возможным злоупотреблениям.

Ранее Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в причастности к недопуску кандидатов его политической силы на выборы в Верховную раду. По его словам, Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Рады как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах.