Сирия, 10 июля. САА ведет бои с альянсом «Тахрир аш-Шам» в горных районах Латакии, два взрыва прогремело в Дейр-эз-Зоре. В Ираке боевики ИГИЛ1 обстреляли поселок из миномета, в результате чего четыре человека скончались. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали расположения джихадистов на юге Идлиба и проводят разведку в Хаме.

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Идлибе и Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Хаме и понесли потери в ходе столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии, в Алеппо обстреляли расположения протурецких боевиков.

«Исламское государство1»: напали в Ираке мирный поселок, в результате чего скончалось четыре человека, подозревается в организации двух терактов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции САА и заявила об убийстве двух военнослужащих в Латакии, теряет опорные пункты в Хаме.

ВС Турции: направили к Идлибу конвой военной техники, провели операцию в Ираке сбросив с воздуха несколько снарядов на расположениям радикалов «Рабочей партии Курдистана».

Международная коалиция: проводит воздушную разведку над Дейр-эз-Зором, на севере Ирака зачистили штаб-квартиру ИГИЛ совместно с иракской армией.

Курды: в Дейр-эз-Зоре задавили насмерть ребенка и провели рейд, подозреваются в организации теракта на севере Алеппо, потеряли троих ополченцев в Ираке в результате авианалета ВВС Турции

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): выпустила очередное заявление о якобы успешном нападении на отряд САА на северо-западе Хамы, в результате которого были убиты и ранены сирийские военнослужащие.

Провинция Латакия

Продолжаются затяжные позиционные бои на севере Латакии между радикалами группировок «Тахрир аш-Шам», союзной им «Исламской партии Туркестана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и сирийской армией. Боевики объявили о начале операции в районе склонов Курдских гор против правительственных сил. Портал Halab Today TV сообщил о столкновении, в результате которого САА лишилась двух танков. По неподтвержденным данным четверо военнослужащих были взяты в плен, а десятки убиты. Министерство обороны Сирии пока не выпускало заявлений, подтверждающих потери.

ВВС Сирии совершили боевой вылет к расположениям радикалов у города Кабана и сбросили снаряды на укрытия и склады боеприпасов. Потери боевиков выясняются, как передал канал Aleppo AMC. Днем «Тахрир аш-Шам» заявила об уничтожении склада боеприпасов САА. Источник также сообщил, что частично под контроль боевиков перешла высота Аль-Захия.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики задержали заминированный автомобиль в поселке Надда, как передал канал Idlib Plus. Предположительно взрывчатка была установлена радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), которые ведут партизанскую войну с протурецкими группировками.

В поселке Аль-Раи взорвался автомобиль сотрудника протурецкой военной полиции Джассима Аль-Салема. Пострадал он и его сын, который скончался в последствии в госпитале, о чем также сообщил источник.

Сирийская армия нанесла удар по укрытиям боевиков ССА. Были атакованы расположения ССА у поселках Хамира и Аль-Разаки. Информация о потерях боевиков пока уточняется, как передает канал AMC Aleppo.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным канала Euphrates Post, самолеты международной коалиции были замечены днем, когда патрулировали воздушное пространство на западе провинции.

Согласно данным источника SMM Syria, американские военнослужащие намереваются поставить командиров группировки «Джейш Магавир ат-Таура» на ключевые позиции в районах, оккупированных курдами, чтобы «ослабить напряженность в регионе». Кроме этого боевики будут охранять границы и противостоять иранским ополченцам, поддерживающих сирийскую армию.

После серии нападений неизвестных боевиков (предположительно - «спящих ячеек» ИГИЛ) на контрольно-пропускные пункты SDF провели рейд в поселке Аль-Джейнен на западе провинции, задержав несколько жителей для допроса и провели обыски в домах местных сирийцев.

По данным портала ANHA, два теракта произошли днем. Вероятные организаторы - боевики «Исламского государства», действующими в составе «спящих ячеек». Первый взрыв прогремел рядом с клиникой в деревне Хаваидж. Второй на востоке в городе Ат-Таяна. Оба взрыва нанесли только материальный ущерб.

В Шхиле автомобиль SDF сбил ребенка насмерть, сообщил портал Deir Ezzor 24. Это далеко не первый случай наезда курдов на мирных жителей..

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции и опорные пункты радикалов в поселке Касабия, Тафтаназ, Хубейт, Кафр-Бетих и у города Хан-Шейхун, о чем сообщает информационный Twitter-канал Halab Today TV.

Источник в сети Twitter XXVII27 передал сообщение о турецком конвое из 150 грузовиков с военной техникой, который направился к границе Идлиба.

Во второй половине дня ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли точечные удары по расположениям боевиков в районе поселка Кафр-Саджна, Джебла, Ар-Ракая и Аль-Шаркия. .

Провинция Хама

Сирийская армия атаковала радикалов в районе поселка Тель-Маллах, у города Аль-Латамина, Аль-Джубейн, Мхарде и Кафр-Зета, где сосредоточены значительные силы группировки «Джейш аль-Изза» и «Фронта национального освобождения», как передал портал Masar Press Net. У Аль-Касабии боевики потеряли несколько пулеметных установок.

Группировка «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» выпустила очередное заявление об успешной атаке в районе города Баб ат-Така, где были ранены и убиты солдаты САА, как сообщил канал Halab Today TV. В настоящее время официальные СМИ данное заявление не подтвердили.

Днем боевики атаковали позиции армии у поселка Мхарде и в ответ были обстреляны из ракетных установок. В предместьях поселка Арбаин ВКС РФ нанесли удары и складам джихадистов. САА атаковала опорные пункты террористов у города Мурек, Кафр-Зета и в горных района Тал-Сахер. Вечером разведывательный самолет ВКС РФ провел операцию над районом, как передал канал Step News Agency.

Ирак

ВВС Турции провели операцию на севере Ирака по зачистке опорных пунктов курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Турецкие самолеты сбросили бомбы в районах Хафтанин и Метин, в результате чего было убито три курдских ополченца, согласно данным агенства Anadolu Agency.

Канал Halab Today TV сообщил, что в рамках совместной операции авиации международной коалицией и иракской армии был ликвидирован один из штабов ИГИЛ и захвачены десятки самодельных взрывных устройств.

Вечером агентство Kurdistan 24 сообщило, что боевики «Исламского государства» обстреляли из миномета мирный поселок. Как передает источник, жертвами стали жители поселка Шергат, расположенного в провинции Салах-ад-Дин. В результате обстрела три человека были убиты и четверо получили ранения разной степени тяжести. Несмотря на заявление правительства Ирака в 2017 году, о том что ИГИЛ побеждено на территории страны, боевики продолжают совершать нападения. По данным портала Reuters, часть «побежденной группировки» скрывается в горных районах Махуд.

1 Организация запрещена на территории РФ.