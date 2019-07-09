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Рейсовый автобус Томск — Кемерово врезался в АЗС

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Рейсовый автобус Томск — Кемерово врезался в АЗС

Томск, 9 июля. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Томска в Кемерово, врезался в заправочную станцию, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Авария произошла в Томске на улице Московский тракт около дома № 123А в 08.15 по местному времени. Как сообщает «Газета Кемерова», автобус Hyundai Univers протаранил информационную стелу и снес насос автозаправки «Евро-5».

В момент столкновения в автобусе находились 43 человека. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в аварии, произошедшей на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, среди них были двое детей.

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