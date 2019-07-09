Томск, 9 июля. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Томска в Кемерово, врезался в заправочную станцию, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
Авария произошла в Томске на улице Московский тракт около дома № 123А в 08.15 по местному времени. Как сообщает «Газета Кемерова», автобус Hyundai Univers протаранил информационную стелу и снес насос автозаправки «Евро-5».
Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия— Полиция Томска (@UMVD_TOMSK) July 9, 2019
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В момент столкновения в автобусе находились 43 человека. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в аварии, произошедшей на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, среди них были двое детей.