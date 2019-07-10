В Шебекино почти сто человек живут в разрухе из-за потопа во время капремонта

Капитальный ремонт обернулся для жителей многоквартирного дома в Белгородской области настоящей трагедией. Сигнал о помощи к активистам проекта Общероссийского народного фронта «За Честные закупки» поступил из города Шебекино. В первом рейде новой инициативы ОНФ под названием «Город N» приняла участие съемочная группа Федерального агентства новостей.

Летом 2018 года дом 10 на Парковой улице капитально отремонтировали на 19,5 млн рублей: обновили фасад, кровлю, ливневку и коммуникации. 12 июля во время ремонта крыши пошел ливень и все квартиры с 1 по 5 этажи оказались затоплены. Городские власти сменили подрядчика и восстановили крышу, но о самих квартирах забыли.

«Полы гниют. Я уже и доски убрала. Стол не закрывается почти, — показывает корреспонденту ФАН полы и стены своей кухни жительница четвертого этажа Валентина Никоненко. — Все выдвигаем, а оно до сих пор все мокро. Плитку вот эту скотчем заклеила».

В тот день дождь лил как из ведра. Вода текла по стенам, из розеток и выключателей. У Валентины Сергеевны насквозь промокла даже мебель. Ее жилище оказалось в числе полусотни квартир, которые сильно пострадали от потопа.

«Эксперты написали, что у меня была залита вся квартира», — говорит пенсионерка.

Приводить квартиру в порядок пришлось своими силами. Как смогла, 80-летняя женщина переклеила обои. Гниющие полы прикрыла коврами.

«Денег нету. 20 тысяч дали, я на них обои купила. А это, — показывает пенсионерка на опрятные стены в комнатах, — мы нанимали. Наверное, 50-60 тысяч [рублей. — прим. ФАН] отдали».

Галине Шишленко с пятого этажа досталось больше всех. В ее квартире отклеены обои, паркет вздыблен волнами. В таких условиях пенсионерка живет до сих пор. Последствия потопа женщина старается не замечать — душат слезы.

«Где-то с часу до четырех я это убирала, 23 ведра посливала», — сказала корреспонденту ФАН хозяйка квартиры и разрыдалась.

Ванная, туалет, кухня, спальня, гостиная — дождь залил все. На ремонт нужно не меньше 100 тысяч рублей. На пенсию в девять тысяч сделать его невозможно, говорит Галина Григорьевна.

«Компенсация вам была?» — интересуется корреспондент ФАН. «Двадцать тысяч. Я говорю, что мне двадцать? Двадцать меня не устраивает. Надо материал покупать и людям платить, я же сама ничего не сделаю. Мне же полы надо делать. Я не взяла деньги», — призналась пенсионерка.

Компенсацию от 5 до 20 тысяч рублей Галина Шишленко восприняла как насмешку. На вопрос, «общаются ли с ней представители муниципалитета, дают ли обещания», женщина ответила: «Ничего не обещают. Ходили, фотографировали, писали: «все сделаем». До сих пор делают, вот уже год».

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ Антон Гетта обескуражен увиденным.

«Мы видим подвесной потолок, который провис дугой и выдержал нахлынувшую воду. Может это спасло от чего-то. Она [Галина Шишленко. — прим. ФАН] сделала ремонтик, спокойно жила на свою пенсию. А тут — бах! Пришли горе-строители, сделали крышу, затопили все с пятого по первый этаж и успокоились. Так быть не должно», — сказал депутат.

Не согласным с предложенной суммой местные власти посоветовали обратиться в суд, говорят жильцы. Некоторые так и сделали. Решения суда пока нет. Между тем шебекинцы не могут добиться от администрации города даже информации о том, принял ли заказчик ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» работы.

Жительница дома Светлана Лосева показывает корреспонденту ФАН ответ на свое прошлогоднее обращение к властям — бумагу за подписью исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Л. Белоковаленко.

«Я приглашала независимого эксперта, оценили в 200 тысяч лично мою квартиру. Паркет был везде поднят, были снесены обои и потолок полностью обвалился, — рассказала она. — На мою претензию Л. Белоковаленко ответил, что как только будут завешены работы, будет возмещен ущерб. На сегодняшний день ко мне лично никто не подходил».

Неизвестна и точная стоимость капитального ремонта. По данным сайта «Реформа ЖКХ» на него ушло 19,6 млн рублей. Однако на сайте государственных закупок значатся два контракта: от 2017 года, стоимостью 8,7 млн рублей и от 2018 года, стоимостью 16,3 млн рублей. При этом дом ремонтировали в долг: на момент работ с 2014 года было собрано всего 1,8 млн рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика.

«Мы отправили сейчас запрос в прокуратуру, чтобы нам уточнили, какие конкретно процессуальные действия пошли, какие наказания, нарушения были выявлены. Тогда можно будет сказать, кто будет отвечать за это, — отметил в интервью ФАН руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

В таких малых городах, как Шебекино, конкуренции практически нет, особенно за крупные лоты, говорят в ОНФ. А значит, не исключен сговор при формировании госзакупок.

«Мы посмотрим, что за подрядная организация, как этот конкурс был проведен, за какие деньги ремонт производился», — заявил жильцам Антон Гетта.

По словам депутата, активисты ОНФ не жаждут крови, но, чтобы ответить на вопрос, что делать, нужно понять, кто виноват.

«Чтобы другим было неповадно, — пояснил депутат. — Чтобы понимали: так относиться к своим задачам по ремонту нельзя. Боюсь, это не единичный случай в Белгородской области и в нашей стране».

Инициатива «Город N» приурочена к 210-летию со дня рождения писателя Николая Гоголя. Шебекино стал первым городом, в котором активисты ОНФ начали отрабатывать модель общественного контроля закупок в малых городах. О других нарушениях, которые обнаружили общественники, ФАН расскажет в специальном репортаже. Он будет опубликован в ближайшее время.