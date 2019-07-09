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Поле пшеницы сгорело в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ

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Поле пшеницы сгорело в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ

Донецк, 9 июля. Киевские силовики обстреляли село Веденское на юге Донецкой Народной Республики, в результате сгорело поле пшеницы, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении уточняется, что ВСУ открыли огонь по селу Веденское в 11.45 со стороны населенного пункта Гнутово. При этом они применили артиллерию калибра 152 мм. 

«В результате обстрела сгорело поле, засеянное пшеницей, площадь которого равна 10 гектарам», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. 

Во вторник представительства Донецка и Луганска в СЦКК проинформировали о 20 нарушениях режима тишины армией Украины. Территория ДНР была обстреляна 15 раз, ЛНР — пять. Задействовалось следующее вооружение: гаубицы и артиллерийские системы калибром 152 мм и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы и гранатометы, стрелковое оружие. Ударам подверглись десять населенных пунктов республик.

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