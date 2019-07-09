Похваставшийся роскошными иномарками Плющенко вспомнил о нищете

Москва, 9 июля. Российский фигурист Евгений Плющенко ответил хейтерам, которые обвинили его в хвастовстве. Спортсмен напомнил поклонникам, что когда-то жил в нищете и собирал бутылки.

Подписчики двукратного олимпийского чемпиона резко отреагировали на публикацию Плющенко, в которой он спрашивает, на каком автомобиле ему поехать сегодня — на Porsche Panamera или Porsche Cayenne. Интернет-пользователи сочли это за хвастовство и раскритиковали спортсмена за показуху. Многие комментаторы отметили, что большинству приходится ездить на общественном транспорте, а такие люксовые автомобили им не по карману.

Позже Плющенко отчитался перед подписчиками: одна машина принадлежит ему, а другая — супруге, продюсеру Яне Рудковской.

«Мы являемся амбассадорами бренда. Все, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом!» — написал фигурист в Instagram.

Он в то же время отметил, что сегодняшняя комфортная жизнь стоила ему здоровья. По его словам, раньше его жизнь была совсем не сахар.

«Я знаю, что такое нищета, знаю, что такое собирать бутылки, но счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире», — добавил он.

Спортсмен также напомнил подписчикам, что за год откатал огромное количество шоу вместе со своим сыном и ежегодно дарит больше десяти тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам на свои выступления.