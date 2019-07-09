Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену военного парада

Киев, 9 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского отменить военный парад в честь Дня независимости.

Зеленский сообщил, что принял решение отменить проход военной техники по улицам Киева в рамках празднования Дня независимости. Президент Украины отметил, что «помпезный и недешевый» парад обходится казне в приличную сумму. Зеленский выразил мнение, что в этом году лучше сэкономить на параде, а деньги, 300 млн гривен (около 11,5 млн долларов), направить на премии военным. Зеленский также во вторник заявил, что праздник в честь Дня независимости сохранится, но пройдет в новом формате.

Порошенко выступил с критикой в адрес Зеленского. Он назвал «недальновидным» решение президента Украины.

«Военный парад — это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии, когда армия пользуется наибольшим доверием народа. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Экс-президент Украины добавил, что Зеленский имеет полное право решать, проводить парад или нет. Прошлый парад в честь Дня независимости стал самым масштабным за последние годы на Украине, при этом долги Киева также достигли колоссального уровня. Порошенко ответил на критику в свой адрес из-за проведения самого масштабного парада. Экс-президент заявил, что в прошлом году он «отменил дорогие удовольствия, в том числе воздушный парад».