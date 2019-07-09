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ФСБ завершила следствие по делу украинских моряков

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ФСБ завершила следствие по делу украинских моряков

Москва, 9 июля. Федеральная служба безопасности РФ завершила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, украинским морякам предъявлено обвинение за незаконное пересечение государственной границы РФ.

«Всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы России в составе организованной группы)», — пояснил Полозов.

Он также добавил, что в ближайшее время сторона защиты будет официально уведомлена об окончании предварительного расследования, после чего участники процесса будут ознакомлены с материалами уголовного дела, передает РИА Новости.

Напомним, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу РФ, войдя в территориальные воды России. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а их экипажи игнорировали законные требования российских пограничников. Позднее три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

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