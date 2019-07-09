Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray

Москва, 9 июля. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.

«В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара – Тольятти», — сообщил Орешкин.

Глава Минэкономразвития отметил, что настроен не только пообщаться с людьми по всему маршруту, но также и решить важные вопросы. Орешкин рассказал, что главной целью такой поездки будет финальное решение в выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7.

Министр добавил, что выезжает из Москвы в пятницу и планирует сделать по пути две остановки: в Нижнем Новгороде и Казани.

«Пишите, если кто знает, куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться», — обратился Орешкин к подписчикам.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что Орешкин планирует проехать по маршруту за рулем Lada Xray.

Ранее Орешкин поручил расследовать преждевременную публикацию данных по инфляции в России за июнь. По мнению министра, Центральный банк России и Росстат должны провести служебное расследование преждевременного размещения данных об уровне инфляции в стране.