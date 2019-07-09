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Анджелина Джоли порадовала французов, выйдя в нижнем белье на балкон

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Анджелина Джоли порадовала французов, выйдя в нижнем белье на балкон

Париж, 9 июля. Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа в нижнем белье. Артистка в тонкой сорочке с улыбкой махала поклонникам.

По данным зарубежных СМИ, 44-летняя оскороносная дива была замечена на балконе в светлой шелковой сорочке на тонких лямках. «Домашний» образ звезда дополнила серебристыми сережками, браслетом и ярко-красным маникюром. 

После того, как папарацци распространили фото Джоли в нижнем белье, выяснилось, что она принимала участие в съемках рекламы модного дома Guerlain.

В настоящий момент Джоли находится во французской столице на съемках нового фильма «Те, кто желают мне смерти». По городу актриса прогуливалась в бежевом платье и туфлях телесного оттенка. 

Анджелина Джоли порадовала французов, выйдя в нижнем белье на балкон

При этом не все поклонники Джоли оценили ее французский образ. Они обратили внимание, что актриса надела тонкое платье без нижнего белья. Под публикацией Daily Mail многие в довольно грубой манере рекомендовали актрисе надеть бюстгальтер.

В начале месяца СМИ сообщали о госпитализации Джоли после съемок в Мексике. Как передавала «Газета.ру», фотографы застали ее выходящей из госпиталя в Лос-Анджелесе в темных очках и свободной одежде. По предварительным данным, Джоли диагностировали истощение и порекомендовали больше есть, чтобы избежать отказа внутренних органов.

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