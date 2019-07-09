Премьер Грузии приветствует решение Путина не вводить санкции против Тбилиси

Тбилиси, 9 июля. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе приветствует решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси. С таким заявлением он выступил перед журналистами.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется», — сказал грузинский премьер-министр.

Он добавил, что барьеров между народами быть не должно.

Государственная дума России во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения специальных экономических мер против Грузии и представить соответствующее предложение главе государства. Депутаты объяснили свое решение антироссийским поведением республики. Российский лидер не поддержал инициативу вводить санкции против Тбилиси.

Позже спикер Госудумы Вячеслав Володин заявил, что позиция парламентариев по санкциям против Тбилиси остается неизменной. Председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашниковв беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, что санкции, которые нижняя палата парламента предлагает ввести Кабмину против Грузии, не связаны с выступлением грузинского телеведущего Георгия Габунии, который грубо высказался в адрес российского лидера. По его словам, Москве следует должным образом реагировать на антироссийские выпады Тбилиси.

На днях Георгий Габуния в эфире своей авторской программы на грузинском телеканале грубо высказался в адрес президента России. Многие грузины раскритиковали поступок журналиста и потребовали его увольнения. Позже телеканал отстранил Габунию от работы. Подчеркнем, что грузинские президент и премьер осудили действия Габунии.