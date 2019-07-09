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Парламент Нигерии прекратил работу после атаки протестующих шиитов

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Парламент Нигерии прекратил работу после атаки протестующих шиитов

Абуджа, 9 июля. Национальное собрание Нигерии прекратило свою работу из-за столкновений между полицией и протестующими у здания парламента. Об этом сообщают местные СМИ.

Члены шиитского «Исламского движения Нигерии» (IMN), требующие освобождения их лидера Ибрагима Закзаки, пытались проникнуть в здание парламента Нигерии. Протестующие отобрали у полицейского пистолет, из которого были ранены четыре сотрудника полиции. Позднее один из них скончался в больнице. Кроме того, митингующие разгромили несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания парламента.

После этого, работа Национального собрания Нигерии была остановлена. Сотрудники и другие аккредитованные лица покинули здание парламента, которое было взято под усиленную охрану.

По словам очевидцев, члены движения IMN смогли захватить контрольно-пропускной пункт у въезда на территорию парламентского комплекса. Позднее они попытались проникнуть в здание парламента, однако сотрудники полиции оказали им сопротивление. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.  

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