Украинских чиновников уличили в закупке бракованных бронежилетов для военных

Киев, 9 июля. Государственное бюро расследований Украины опубликовало переговоры чиновников министерства обороны страны о закупке бракованных бронежилетов. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГБР.

В сообщении подчеркивается, что было принято решение все-таки обнародовать фрагмент разговора на YouTube-канале ГБР Украины, несмотря разразившийся скандал и «общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по завышенным ценам вещевого имущества».

«Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, не смотря на это, приняли продукцию у производителя», — говорится в заявлении Государственного бюро расследований Украины.

В начале беседы чиновники отмечают, что бронежилеты бракованы «немного», хотя, по словам технолога-производителя, речь идет о существенном несоответствие продукции установленным стандартам.

«Нашли необработанный металл. То, что я видела, понятное дело это... Более того, я понимаю, что львиная доля вины в этом — моя », — заявляет технолог.

Один из руководителей структурного подразделения министерства обороны Украины уверяет собеседника, что проводить серьезный контроль никто не будет.

«И никто не будет ощупывать их на этапе приема. Мы уже пообщались. Все все понимают. Технолог говорит, что это халатная работа», — отмечает он.

По словам одного из чиновников, на этапе приема бронежилеты будут считать «с закрытыми глазами». Но его коллега предупреждает, что эта история в любой момент может получить огласку.

Государственное бюро расследований Украины также публикует видео, на котором запечатлены лабораторные испытания бронежилетов «Корсар М3с». Их изъяли во время следственных действий, результаты которых показали, что средства защиты простреливаются, а чиновники, в свою очередь, знали об этом, но все равно приняли бронежилеты у производителя.