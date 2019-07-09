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Сборную РФ по хоккею может возглавить Кудашов

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Сборную РФ по хоккею может возглавить Кудашов

Москва, 9 июля. Алексей Кудашов займет пост главного тренера сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева, сообщил источник.

По данным информированного источника, тренерский штаб продолжит работу в том же составе. Для улучшения работы было принято решение назначить тренером сборной Кудашова. При этом Воробьев останется в тренерском штабе.

В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА. 

Воробьев был утвержден главным тренером сборной России 1 июня прошлого года. По его руководством национальная сборная взяла «бронзу» чемпионата мира в Словакии.

1 июня 2018 года СКА сообщил о формировании нового тренерского штаба команды. Пост главного тренера занял Илья Воробьев, а помощниками тренера были назначены Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.

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