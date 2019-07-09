Эксперты объяснили, как массовые увольнения в Deutsche Bank повлияют на экономику

Москва, 9 июля. Экономист Бен Эйрис объяснил, почему финансовый институт Deutsche Bank решил сократить тысячи сотрудников в рамках масштабной реорганизации. По его мнению, причина массовых увольнений сотрудников кроется в ошибках управления банком.

«Они слишком быстро расширялись. Вообще, уже четыре года в Европе и в Германии в частности фиксируют замедление работы банков, некий кризис. Экономика стала слабее, и это оказывает давление на ситуацию с банками, на цену кредита», — пояснил специалист.

Тем не менее проблемы банка не стали сюрпризом для европейского регулятора, и он успел подготовиться к этому событию. Экономист подчеркнул, что Центробанк ЕС давно и внимательно следит за трудностями финорганизации и готов принять меры по поддержке, если будет нужно.

Известный британский экономист Лиам Хэллигэн в свою очередь отметил, что проблемы немецкого банка являются тревожным сигналом. Тем не менее происходящее с Deutsche Bank не является началом финансового кризиса, высказал свое мнение эксперт.

«Думаю, банковский сектор Европы останется относительно стабильным до тех пор, пока продолжается рост экономики. Но когда наступит замедление роста, то и другие европейские банки пострадают», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Эксперты считают, что опасности банкротства нет, но свое влияние немецкий банк однозначно потеряет.

На днях Deutsche Bank заявил, что сократит около 18 тысяч сотрудников по всему миру до конца 2022 года. Запланированные банком преобразования обойдутся ему примерно в 7,4 млрд евро, напомнила «Газета.ру».