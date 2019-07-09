Появилось видео горящего музыкального театра в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 9 июля. Пожар в музыкальном театре в Ростове-на-Дону вспыхнул вечером во вторник. В момент возгорания в здании находились люди, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Здание находится на реставрации, в момент пожара в театре находились люди», — сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила на пульт МЧС в 17.01 по московскому времени. Очевидцы сообщили о загорании кровли музыкального театра на Большой Садовой улице. Пожару был присвоен второй ранг, однако спустя несколько минут возгорание переквалифицировали в третий ранг.

К 19.05 пожар на площади 350 квадратных метров удалось локализовать, а спустя 20 минут огонь был ликвидирован. К ликвидации возгорания были привлечены 131 огнеборец и 33 единицы техники.